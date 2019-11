Anniversaire Sablux-Holding : Le groupe célèbre 10 ans de leadership dans le secteur immobilier

10 ans après son lancement, en 2009, la société immobilière Sablux-Holding a soufflé ses dix bougies. Un anniversaire fêté en grande pompe ce mercredi 21 novembre 2019 dans le hall du musée des civilisations noires de Dakar. Une soirée rehaussée par la présence massive de nombreuses autorités, dont le ministre de l'assainissement, du logement et de l'hygiène publique, Abdou Karim Fofana. Les agents, clients et collaborateurs du groupe étaient également présents â ladite soirée spéciale "10 ans."



Avec seulement quatre employés en 2009, l'entreprise avait alors pour ambition de révolutionner le secteur de l'immobilier, d'abord en apportant une réponse effective à la problématique du déficit en logement au Sénégal, mais aussi, avec le souci de proposer une entreprise viable capable de respecter scrupuleusement un cahier des charges rigoureux.



C'est ainsi qu'Amadou Lamine Ndiaye le PDG de Sablux et son ami Souleymane Diallo qui deviendra le directeur général, se sont lancés dans le terrain de l'immobilier. 10 ans plus tard l'entreprise certifié ISO 9001 version 2015, ne compte pas moins de 700 employés et près de 145 collaborateurs. Le groupe qui se fixe comme objectif une présence sur toute l'étendue du territoire sénégalais, envisage également une belle percée dans les pays de la sous-région. Avec ces quatre filières majeures (Sablux-Holding Sablux immobilier / Sablux construction / Sablux matériaux / Sablux services), Amadou Lamine Ndiaye et Souleymane Diallo comptent poursuivre à construire le Sénégal et l'Afrique par ricochet.