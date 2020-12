And Jëf/PADS Authentique : "Nous restons dans la coalition Bby, mais cela ne nous empêche pas d'avoir des ambitions" (Landing Savané)

Va t-on vers un divorce très prochain entre le président Macky Sall et certains de ses alliés de la coalition Bby, notamment le parti And Jëf/PADS Authentique, aux prochaines échéances électorales? Rien n'est encore clair, mais les jalons posés par le secrétaire général dudit parti, Landing Savané semblent clairement donner les signaux. Réuni en bureau politique ce samedi avec ses militants, Landing Savané a tenu à préciser que And Jëf/PADS Authentique est un parti de gauche qui a accompagné le président de la République dans sa gouvernance publique, mais cela ne traduit pas que le parti n'a pas d'ambition politique pour les futures échéances électorales. "Nous avions pris la décision d'accompagner le président Macky Sall pour un deuxième mandat et il l'a eu, maintenant nous restons dans la coalition comme tout le monde. Mais cela ne nous empêche pas d'avoir des objectifs. Une coalition est une coalition, mais dans une coalition chacun à ses propres intérêts. Donc encore une fois, j'exhorte les militants à consentir tous les efforts pour récolter le maximum qu'on puisse avoir lors des prochaines élections locales. Car le compagnonnage est bien, mais chacun a son propre parti. Et l'essentiel c'est de faire en sorte que chacun préserve son patrimoine dans les meilleures manières pour ne pas regretter ce qui pourrait advenir dans le futur", a confié Landing Savané à ses militants. Le secrétaire général de And Jëf/PADS Authentique invite également ses militants à occuper les médias afin de donner les positions du parti sur les questions d'actualité...