Anarchie dans le secteur de l’immobilier : les professionnels s’identifient et invitent les clients à plus de responsabilité.

La fédération des agences et courtiers immobiliers du Sénégal (FACIS), dans le cadre de leur conférence de presse tenue ce mardi, a déploré le désordre noté dans le secteur. Des personnes non qualifiées l'ont intégré, commettant au passage des erreurs qui se répercutent le plus souvent sur les clients. Conscients de l’urgence d'une remise en ordre, les membres de la FACIS ont lancé une alerte à la population, mais surtout aux clients pour qu’ils aillent vers les professionnels de l’immobilier en cas de besoin...