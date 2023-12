Amical : Le match Sénégal vs Niger fixé le 8 Janvier à Diamniadio…

Avant le coup d'envoi de la 34eme Coupe d’Afrique des nations (13 janvier au 11 février 2024), l'équipe du Sénégal va jouer un match de préparation contre la sélection du Niger pas qualifiée pour la CAN. Ce face-à-face est programmé pour le 8 janvier 2024, au stade Abdoulaye Wade De Diamniadio à 18h00 gmt.



Ce match constitue une occasion unique pour les supporters sénégalais de se réunir et d'encourager les Champions d'Afrique en titre avant leur départ pour la CAN. Une rencontre amicale qui offre également au coach Aliou Cissé la possibilité d'apporter les derniers ajustements tactiques à son équipe.



Les Lions vont ensuite s’envoler en direction de la Côte d’Ivoire le 9 janvier à bord d’un vol spécial. Au préalable, l’équipe nationale, précisément le capitaine Kalidou Koulibaly, recevra le drapeau national des mains du président de la République.



Mouhamadou Moustapha GAYE