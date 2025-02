Ambiance devant le PJF : Des députés de l'opposition apportent leur soutien à Farba Ngom

À l'instar des partisans du maire des Agnams qui s'étaient massés devant le siège du Pôle Judiciaire Financier (PJF) avant d'être dispersés par la police, le député et maire de Mbao, Abdou Karim Sall, s'est déplacé ce jeudi 13 février au niveau du PJF pour apporter son soutien à son ami et collègue Mouhamadou Ngom, dit Farba.



S'exprimant aux micros des reporters sur place, Abdou Karim Sall a déclaré : "Je souhaitais obtenir une autorisation pour être avec lui, mais on nous a informé que c'était impossible, car seuls ses avocats ont le droit d'être à ses côtés. Cependant, nous allons rester ici jusqu'à la fin pour l'attendre."



L'ancien conseiller à la présidence de Macky Sall, Oumar Sow, était également présent pour soutenir Farba Ngom.