Amadou Hott sur la croissance économique : « Il y a de fortes chances de revoir cette hypothèse de moins 0.7% augmenter lorsque nous aurons toutes les données statistiques agricoles »

Le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération a procédé ce vendredi à la validation technique de la revue annuelle conjointe de l'année 2019. Amadou Hott à cette occasion, s’est prononcé sur la chute de la croissance économique qui a atteint la barre de -0.7%. Une chute drastique causée par la pandémie de la covid-19 qui a tétanisé toute l’économie mondiale. Malgré la reconnaissance des efforts du Sénégal dans la gestion du nouveau coronavirus du Sénégal, le virus a plombé l’économie.



« Au début de la crise, nous avions estimé que le taux de croissance 2020 devait s’établir à 1.1% en pensant que les activités économiques devraient être importantes à partir du troisième trimestre. On a constaté que la covid-19 est là. Elle s'est installée dans plusieurs pays. Le Sénégal est placé 1er en Afrique dans la gestion de la pandémie. Il faut signaler que le tourisme international est carrément ralenti. Il faut que les autres pays puissent prendre des mesures pour réussir la prouesse du Sénégal. C'est pourquoi dans les recommandations, il est prévu de relancer le tourisme local. On risque de passer à moins 0.7% du taux de croissance si la tendance actuelle continue », fait-il savoir.



Néanmoins, tout espoir de reprise n'est pas perdu, car dit-il les productions agricoles semblent devenir consistantes avec l'abondance de la pluviométrie. Avec l’hivernage qu’on a cette année, les productions vont augmenter. Il y a de fortes chances de revoir cette hypothèse de moins 0.7% augmenter lorsque nous aurons toutes les données statistiques agricoles », présage le ministre.