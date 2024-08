Amadou Ba sur la dissolution du CESE et du HCCT : « il n’y a rien d’exceptionnel lorsque le président applique les points de son programme »

Selon le député Amadou Ba, il est tout à fait normal que l’on supprime le CESE et le HCCT. Le député de Yewwi Askan Wi estime que le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye ne fait qu’appliquer que ce qui est dans le programme du parti Pastef.



« Je pense qu’il n’y a rien de plus normal, c’était dans le projet, c’était connu et puis c’était quelque chose de très partagé par l’ensemble de la classe politique. Si vous regardez dans le programme de tous les candidats, vous n’y verrez jamais ou très rarement de candidat qui propose le maintien de ses instructions. Maintenant, il n’y rien d’exceptionnel lorsque le président applique des points de son programme. Je pense qu’il n’est pas nécessaire d’en faire tout un problème ou toute une histoire. Ce n’est pas une question politique de règlement politique ou de tactique ou de stratégie politique. Je pense qu’il y’a une question de rationalisation des finances publiques. Avant d’initier la loi des finances, il serait intéressant qu’on supprime quand même ses deux institutions pour pouvoir allouer dans la loi des finances les fonds qui étaient destinés à ses programmes, qu’on les supprime aujourd’hui, je pense que y a rien de plus normal », affirme-t-il.



Dieynaba Agne