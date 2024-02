Amadou Bâ recevant les centrales syndicales: « Notre partenariat avec vous est basé sur un dialogue social franc et dynamique »

Le Premier ministre Amadou Bâ a reçu cet après midi, les centrales syndicales du Sénégal. Ce, au regard de l’attachement du gouvernement du Sénégal aux valeurs et normes qui régissent l’exercice de l’activité syndicale, comme en atteste la ratification des conventions de l’OIT n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, n° 98 sur le droit d’organisation et de négociation collective et n° 144 sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail.







Soulignant dans la foulée le partenariat avec les centrales syndicales, basé sur un dialogue social franc et dynamique, le chef du gouvernement listes les acquis autour des différentes revalorisations salariales dans la fonction publique comme dans le secteur privé et la revalorisation des pensions de retraite. Aussi, la conclusion de plusieurs nouvelles conventions collectives, fera remarquer le Premier ministre.







« Je voudrais donc saluer le sens des responsabilités et l’élan patriotique des dirigeants syndicaux qui ont permis d’instaurer une stabilité sociale dans notre pays. Dans la même veine, j’apprécie à sa juste valeur la contribution de l’entreprise et des travailleurs dans la mise en œuvre du Plan Sénégal Émergent fondé entre autres sur la valorisation du capital humain et la valeur travail. En effet, l’amélioration de la productivité du travail est essentielle pour consolider la compétitivité de l’économie nationale » rappelle le Premier ministre.