Amadou Ba lors de la plateforme « ËTTU NDAW YI » : « 75 milliards de FCFA sont injectés dans le paiement des bourses d’étudiants… »

ËTTU NDAW YI, un cadre d’écoute et d’échanges qui facilite l’accès aux informations et renseignements nécessaires à l’obtention de financement et d’offre de formation des politiques d’emplois et de financement de l’État telles que le Fonds de Garantie des Investissements Prioritaires (FONGIP), la Délégation générale à l'Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER), l'Agence nationale pour la Promotion de l'Emploi des Jeunes (ANPEJ), le Fonds de Financement de la Formation professionnelle et technique (3FPT), etc...



Plusieurs responsables de la coalition BBY et des membres du gouvernement à l’image de Amadou Bâ, Abdou Karim Fofana, Seydou Guèye, le coordonnateur de la cellule de Communication BBY, Pape Mahawa Diouf

, le Jaraaf Youssou Ndoye etc, ont pris part à cette rencontre qui s’est tenue au Monument de la Renaissance ce mercredi.



Le responsable politique de Benno aux Parcelles Assainies a magnifié cette excellente initiative prise par de jeunes sénégalais.



« Je tenais à assister à cette cérémonie pour saluer vivement cette démarche de la jeunesse dakaroise. Nous avons une population très jeune avec une tranche d’âge moyenne de 35 ans et c’est pourquoi les politiques adoptées par le président de la République sont tournées vers l’avenir donc vers la jeunesse » a-t-il dit.



Pour Amadou Bâ, les instruments de financement, d’emploi, de garantie sont mises en place pour les jeunes et les femmes. La DER à elle seule comptabilise plus de 100 mille emplois. Le gouvernement a lourdement investi sur l’éducation, la formation des jeunes et l’enseignement supérieur, a-t-il ajouté.



« Nous avons l’université virtuelle (2e plus grande université du Sénégal) qui accueille plus de 50 mille étudiants et nous poursuivons la construction de nouvelles universités (Amadou Mactar Mbow, Sine Saloum etc... Nous agrandissons les capacités d’anciennes universités comme Cheikh Anta Diop et Gaston Berger. 75 milliards de FCFA sont injectés dans le paiement des bourses d’étudiants, ce qui est inédit pour les pays qui sont au même niveau de développement que le Sénégal », a-t-il révélé en outre.



De 2000 à 2012, la fonction publique a recruté 25.000 agents alors qu’avec Macky Sall, la fonction publique a recruté 75.000 agents qui ont bénéficié de revalorisation salariale, dira-t-il. « Le pays est en marche. L’initiative Xëyu Ndaw Ñi avec un budget de 450 milliards est aussi destinée aux jeunes pour améliorer leur situation. Au vu de tout cela, il est primordial qu’on accentue la communication sur l’accessibilité de ces instruments de financement, de formation et d’emploi » a-t-il prôné.



Pour finir, Amadou Ba de dire que l’intérêt du Sénégal est de donner à Macky Sall la majorité à l’Assemblée afin que le gouvernement poursuive cet important travail pour les jeunes. « Notre pays ne peut plus se permettre de perdre du temps avec cette opposition qui n'a pas de programme sérieux », conclut-il.



Pour rappel, le concept de la plateforme « ËTTU NDAW YI » est de permettre aux jeunes de poser toutes leurs questions sur l’accès au financement et à la formation professionnelle des politiques publiques destinées aux jeunes et aux femmes.



Près de 2. 500 jeunes ont été enrôlés par le pôle emploi qui prendra en charge leur besoin en formation et l’accompagnement concernant leurs projets.



La plateforme « Ëttu Ndaw Yi » a mobilisé plus de 4.OOO jeunes lors de son lancement, un rassemblement de grande envergure qui symbolise leur soutien à la coalition Benno Bokk Yakaar, dans ce contexte électoral.