Amadou Bâ choisi par Benno pour 2024: Amadou Mame Diop s’aligne sur la décision et appelle à la cohésion

Le président de l’Assemblée nationale, Amadou Mame DIOP, salue le choix du Président Macky SALL et s’engage à le soutenir pleinement. « Je voudrais à la suite de la désignation du Premier ministre Amadou BA à la Candidature de notre Coalition à l’élection présidentielle de février 2024, saluer le choix porté sur sa personne » a déclaré le président de l’Assemblée nationale qui était d’ailleurs annoncé parmi les candidats potentiels de Benno.





Cependant, Amadou Mame Diop s’engage à soutenir Amadou Bâ, choix de la coalition Benno Bokk Yakaar en vue d’une victoire entière au soir du 25 février 2024. « C’est dans l’unité que résident notre force et le secret de l’efficacité de Benno Bokk Yakaar. Plus que jamais, la cohésion et l’unité sont des valeurs essentielles à la préservation de la dynamique victorieuse de la Coalition Benno Bokk Yakaar qui a vu le jour depuis 2012. Nous avons tous une responsabilité à assumer en tant que leaders et responsables politiques. Pour ma part, conformément aux orientations du Président Macky SALL, je m’inscris totalement dans cette démarche unitaire » conclut l’acteur politique de l’Apr dans un communiqué.