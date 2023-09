Amadou Bâ candidat de Benno: Abdoulaye Diouf Sarr appelle à l’unité autour du choix de la majorité

L’ancien maire de Yoff, par ailleurs membre de la majorité présidentielle Benno Bokk Yakaar a salué le choix fait sur l’actuel Premier ministre Amadou Bâ pour la candidature à la prochaine élection présidentielle.







Abdoulaye Diouf Sarr réaffirme son attachement à la discipline de parti et renouvelle sa loyauté au président de la République. « J'adhère totalement au choix qu'il a porté sur le Premier Ministre Amadou Ba que je félicite au passage et j’exhorte tous les militants et sympathisants à se dresser comme un seul homme derrière notre candidat pour une éclatante victoire au soir du 25 février 2024 » déclare l’ancien ministre de la santé et de l’action sociale.