Amadou Ba au royaume d’enfance de son mentor : Fatick fait honneur à AB2024 et célèbre Macky Sall

La culture sérère, son folklore, ses bakks… Quel régale! Ça fait du bien. Ça fait s’évader et ça fait prendre du plaisir. Le Ndiouck, les chants qui l’accompagnent, au rythme des Gamb font dissiper la fatigue.



Ce n’est pas exagéré. On se revigore, et on se sent prêt à repartir, de plus belle, après un long périple. Cette rythmique, son harmonie, les vibrations qu’elle provoque, vous transpercent, vous transportent et vous touchent au plus profond de votre être.



Nous sommes à Fatick. Au cœur du Sine, la terre de Mame Mindis. Cette terre qui a donné au Sénégal, Macky Sall, quatrième Président de la République, accueille son candidat et très probablement son successeur à la tête de l’Etat.



Dans le royaume d’enfance de son ancien patron, Amadou Ba est reçu avec tous les honneurs. On lui dresse le tapis rouge. Ici, la mobilisation, l’engagement, la détermination mais surtout la ferme volonté de tous, de lui accorder leurs voix, est saisissante. À la limite, on célèbre AB2024 qui a parcouru le pays en fervent défenseur des couleurs du Benno.



Amadou Ba, de par ses prestations à travers le territoire national, dans le cadre la campagne électorale, a fini par convaincre les plus sceptiques, que Bby reste le seul choix qui vaille. Ses camarades gonflés en bloc l’ont rappelé, sur l’esplanade de Fatick, en face de la Mairie.



La cité de Mame Mindis est fier de son fils, Macky Sall. Elle l’est tout autant pour celui qu’il a choisi parmi tous postulants à la candidature du Benno, Amadou Ba.



L’enfant Haal Pulaar que les Séréres, ont adopté, aimé et chéri est dans le cœur de chaque Fatickois. Il a fini d’y installer un autre, originaire lui aussi, du Fouta. Certes, c’est l’ancien Premier ministre qu’on reçoit avec tous les honneurs mais, à y voir de plus près, c’est Macky Sall qu’on célèbre et qu’on «exhibe» fièrement.



Amadou Ba en a tellement conscience, qu’il a tenu à rendre un vibrant hommage au Président sortant. Ne manquant pas d’évoquer le rôle déterminant joué par ce dernier et qu’il continue de jouer pour faire triompher Bby au soir du scrutin du 24 mars 2024. À en croire l’ancien Premier ministre, «le Président Sall a fait énormément de choses pour Fatick. Mon ambition est d’aller au delà. Je veux réaliser plus d’infrastructures, faire plus de social dans sa ville natale ».



Pour rester original, au moment de communier avec les Fatickois, Amadou Ba a initié quelque chose qu’il n’a faite jusqu’ici. S’improviser maître de sa propre cérémonie. Quelle humilité. Macky Sall avait surpris en 2019 par son footing en compagnie des jeunes. Son poulain, a lui aussi, sortie de sa botte secrète, un tour imparable pour séduire davantage l’Assistance.



Comme quoi, entre Amadou Ba et Macky Sall, il n’y a pas que Bby et le beige marron qui les unissent. Ils ont du génie!