Amadou Bâ à Nioro: L’accueil du candidat de Benno dans l’ancienne capitale du Rip

On est au 10e jour de la campagne présidentielle au Sénégal et les candidats en cette période de jeune, bravent toujours la canicule pour aller à la rencontre des sénégalais. Pour le candidat de la majorité présidentielle, il faut rencontrer les populations du Saloum pour leur faire part de son programme. Dans cet ancien petit État d'Afrique de l'Ouest situé entre le royaume du Saloum et la rive droite du fleuve Gambie, Amadou Bâ a rencontré les responsables politiques de la coalition et symbolisé cette union sacrée des forces vives. les Ministres Moustapha Bâ et Serigne MBAYE THIAM ont déroulé le tapis rouge au président Amadou Bâ. Et, comme d’habitude, malgré le soleil qui darde ses rayons dans ce beau patelin du Rip, les populations ont défié la rigueur du ramadan avec son corollaire (Soif et faim) pour partager l’hospitalité légendaire du Saloum au candidat de la majorité présidentielle.







Rassurés de voir le candidat confiant face aux populations du Saloum, Serigne Mbaye Thiam et Moustapha Bâ ne se sont pas retenus : « Amadou Bâ porte la vision du Président Macky Sall avec le Plan Sénégal Emergent », a rappelé Moustapha BA, qui fait partie du trio qui a mis sur pied le PSE » a soutenu le ministre des finances et du budget rejoint par son collègue de l’eau et de l’assainissement qui se réjouit de voir le Rip, localité de l’ancien président de l’Assemblée nationale , accueillir son futur président.