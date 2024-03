Amadou Ba à Kolda : Mamadou Salif Sow(DG/ASP/ maire/Dialambéré/Bby) promet de porter le candidat Amadou Ba au palais le 24 mars...

Le maire de Dialambéré et DG de l'ASP compte mettre tout en œuvre pour porter le candidat Amadou Ba au Palais au soir du scrutin du 24 mars. Ainsi, c'est un accueil chaleureux en compagnie des militants qu'il a réservé à Amadou Ba en bravant la canicule et le ramadan. En ce sens, comme les récentes élections, il précise qu'il ne ménagera aucun effort pour la victoire au premier tour de Bby. Et pour y arriver, ils vont sillonner le monde rural et les centres urbains pour sensibiliser même les plus sceptiques à la cause de leur candidat.



C'est fort de ce constat qu'il précise " l'accueil que nous avons réservé à notre candidat montre notre détermination pour le porter au Palais. Dans ce sillage, nous allons nous inscrire dans l'unité en travaillant main dans la main comme l'a recommandé fortement ce dernier ."



Sans détours, il soutient " nous allons visiter les hameaux, les villages les plus reculés pour la victoire d'Amadou Ba. En ce sens, nous allons occuper le terrain politique en repoussant les limites de l'opposition sans laisser aucun espace. Et comme, nous l'avons fait avec les campagnes précédentes, nous allons mouiller le maillot en montrant les qualités de notre candidat et du Président sortant."



Madou Diallo