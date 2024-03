Amadou Ba à ADD: « Ce qui nous lie est plus fort (…) mon frère, on gagnera et gouvernera ensemble »

Toujours dans le département de Podor, Amadou Ba veut ratisser large pour se conforter avant l’échéance tant attendu. Dans cette localité, plusieurs responsables de la majorité ont accueilli le candidat de la majorité. Mais une touche particulière a émaillé celui d' Abdoulaye Daouda Diallo d’après tout ce qui a été dit autour de la candidature de Amadou Ba et des prétendues résistances du maire de Boki Dialloubé. Mais les deux hommes politiques ont levé toute équivoque. « Nous allons gagner et gouverner ensemble… » a déclaré Amadou Ba avec à ses côtés Abdoulaye Daouda Diallo sous le chaud soleil que les populations ont massivement affronté pour découvrir le sourire qui pourrait les rassurer.







Chez les populations, tantôt c’est le « Kartal ko gootal » (le bulletin est unique), le «hore Pouthiou » (la tête du cheval) pour désigner les couleurs et l’effigie de Benno, à Aéré Lao et Madina Ndiathbe, place est faite à « 100% dans le département de Podor » ou encore leitmotiv ou mot d’ordre donné à Bokke Dialoube.







Le Fouta compte, pour ces joutes électorales, démontrer qu’il reste le premier grenier électoral de la majorité au pouvoir. Une règle à laquelle il faudra rester fidèle, selon Abdoulaye Daouda Diallo. «Le département de Podor se distingue par un résultat exceptionnel comme à son habitude. On s’y engage et on vous portera à la tête de l’Etat. Ici il ne peut y avoir un choix autre que celui d’Amadou Ba », rassure le président du conseil économique, social et environnemental. Amadou Ba terminant, rappelle l’importance pour lui et ADD de cheminer ensemble compte tenu de leurs parcours et leur attachement à la vision déclinée par le président Macky Sall : «Il peut y avoir une impression de difficultés entre nous. Mais ce qui nous lie est plus fort que tout ça ».