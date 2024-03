Amadou Bâ: « Nous ne tâtonnons pas, nous savons où nous allons »

après les étapes de Saint-Louis, Podor, Matam, Kolda, le candidat de la majorité présidentielle est arrivé dans le Saloum, à Nioro ce lundi avant de rallier Kaffrine. De Diaroumé à Nioro, le candidat Amadou Bâ découvre que les populations « ont fait le choix de la paix, du travail et de la stabilité».







À Nioro du RIP, le dernier département sur la trans-gambienne en allant vers le sud, l’ancien Premier ministre , déclinant quelques aspects de son programme notamment dans l’agriculture, l’autosuffisance alimentaire, se veut rassurant : «Nous ne tâtonnons pas, nous savons où nous voulons aller et comment y aller. Tous nos projets sont solidement montés, quantifiés avec des indicateurs de performance à la clé ».







À en croire le candidat de Macky Sall, « Nioro doit être un pôle de développement car c’est le cœur et le centre du pays avec d’innombrables potentialités». C’est d’ailleurs pourquoi, dira-t-il en conclusion, qu’il va falloir mettre en place des mécanismes, dans le cadre de l’intégration avec la Gambie, pour mettre en valeur les atouts de cette partie du pays comme le tourisme et l’agriculture.