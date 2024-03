Alliance des États du Sahel (AES) : L’adhésion de la Guinée est-elle indispensable?

Depuis sa création en septembre 2023, l’Alliance des États du Sahel (AES) a décidé de faire bouger les choses. De nombreux observateurs politiques voient dans cette unité des pays du Sahel, un énorme potentiel militaire, économique et politique. L’objectif principal de la création de cette alliance est de développer les capacités militaires des trois pays qui partagent des milliers de kilomètres de frontières et de lutter ensemble contre les groupes terroristes ainsi que des objectifs idéologiques, géographiques et politiques.







Concernant l'élargissement du groupe, on parle actuellement de la Guinée qui, avant même la signature de la charte du Liptako-Gourma, coopérait activement avec les États membres dans divers domaines. De son côté, la Guinée est connue pour son soutien aux dirigeants des pays du Sahel dans la scène internationale, et pour cette raison elle est considérée comme un allié fort et a tout le potentiel pour devenir membre du groupe. Rappelons qu’après le coup d'État militaire au Niger, la Guinée, sous la direction de Mamadi Doumbouya,a refusé d'appliquer les sanctions imposées par la Cedeao. Car, le développement économique de ces pays est étroitement lié.







Dans le domaine de la sécurité, ce pays d’Afrique de l’Ouest souffre des mêmes problèmes de sécurité que les pays de l’AES en raison de sa situation géographique. Ainsi, le déploiement par la Guinée de ses forces aux frontières communes entre les États membres serait une amélioration, qui faciliterait le contrôle des groupes armés qui fuient d'un pays à l'autre en toute liberté. Cette stratégie a incité les conseils au pouvoir au Mali, au Burkina et au Niger à réfléchir réellement à la coopération.







En effet, les États membres travaillent sur la question de l’indépendance énergétique et à développer l'économie suite à la signature de la convention de fournir du diesel du Niger au Tchad, au Mali et au Burkina Faso, en février, lors d'une réunion à Niamey. La Guinée dispose d’un port développé qui peut être utilisé par les voisins afin de développer leurs économies et celle de Conakry. Cette dernière gagnerait des échanges commerciaux qui se réaliseraient à travers le port.







D’autres pays voisins, comme le Tchad et le Togo, envisagent le possible accord de coopération avec les pays de l’AES dans le cadre économique et militaire. L'adhésion de la Guinée à l'Alliance est considérée comme une étape positive pour rétablir la sécurité et y radicaliser les groupes terroristes dans la région du Sahel en raison de ses capacités militaires et également économiques en raison de son importance dans ce domaine. Les développements récents dans la région du Sahel témoignent de la détermination des pays à retrouver leur souveraineté et leurs libertés sans avoir à demander des interventions étrangères...