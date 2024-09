Alliance PDS-APR : la fronde se déclare dans les rangs des libéraux, une décision jugée « incompréhensible et impertinente »

C’est l’ère des alliance et tractations entre partis politiques et coalitions de partis depuis l’annonce des élections législatives anticipées qui devront se tenir le 17 novembre prochain. Visiblement, du côté de l’opposition, aucune stratégie politique n’est de trop pour parvenir à amasser le maximum de sièges à la 15e législature très attendue par les sénégalais qui espèrent « enfin », disposer d’une Assemblée nationale de qualité.



Mais d’ores et déjà, parmi les alliances notées, on note celle du Parti socialiste qui rejoint le candidat arrivé deuxième à la dernière élection présidentielle, Amadou Bâ. D’ailleurs, ce dernier serait également en discussion avec Khalifa Sall et même, l’Alliance des forces de progrès (AFP). Le responsable de « la nouvelle responsabilité » aurait même obtenu l’adhésion de plusieurs mouvements de gauche.







Du côté de lAlliance pour la République, c’est beaucoup plus agité. En effet, lors d’une rencontre ce dimanche au siège du parti démocratique sénégalais, des responsables de l’Apr parmi lesquels on peut citer Mbaye Ndiaye, Abdoulaye Seydou Sow, ont échangé avec les libéraux pour faire bloc et engager les élections législatives. En plus de son adhésion à la cause, le parti démocratique sénégalais a même intégré l’Alliance pour la Transparence des Élections (ATEL). Pourquoi ce changement brusque de Karim Wade et des partisans libéraux qui, pourtant, ont récemment manifesté leur soutien au candidat Bassirou Diomaye Faye, il y a six mois ? Qu’est ce qui a changé entre-temps ?







Il faut signaler que le communiqué conjoint des deux forces politiques désormais « amies », souligne l’impératif d’acter leur volonté de mettre en place une grande coalition politique, ouverte aux alliés respectifs et à toute formation politique qui souhaiterait la rejoindre en vue de remporter largement les élections législatives prochaines. Une décision qui n’a visiblement pas fait que des heureux. En effet, les libéraux sont divisés. « Un choix incompréhensible », regrette un d’entre eux qui est venu jusque devant la porte de la permanence avant de prendre l’information sur ceux qui qui prenaient part à la réunion. Ces Wadistes ne peuvent pas imaginer, compte tenu de tout ce qui a été dit sur Macky Sall et ses militants, faire volte-face. « Ils n’avaient pas à sacrifier les membres du parti démocratique sénégalais étant donné qu’ils savaient qu’ils allaient rejoindre Macky Sall. Que n’avons-nous pas dit à ce dernier puisqu’il est à l’origine de tous nos malheurs », regrette ce responsable et ancien parlementaire libéral.







Pour le moment, le communiqué conjoint de l’Apr et du Pds fait jaser dans les couloirs du parti libéral particulièrement. Déjà, Mame Diarra Fam, même si elle ne s’est pas encore ouvertement prononcée, son post sur sa page Facebook en dit long. D’autres responsables dont nous préférons pour le moment taire les noms, ont aussi dénoncé énergiquement cette décision qui risque de faire couler beaucoup d’encre...