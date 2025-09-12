Allemagne: Jackson "fier" d'être au Bayern, après des "moments difficiles" pour obtenir son prêt


Allemagne: Jackson "fier" d'être au Bayern, après des "moments difficiles" pour obtenir son prêt
"C'était des moments difficiles, une période compliquée", a reconnu vendredi l'attaquant sénégalais Nicolas Jackson à propos des derniers jours du mercato avant son prêt par Chelsea au Bayern, se disant "fier" de porter les couleurs munichoises.

Le prêt pour une saison avec option d'achat de Nicolas Jackson au Bayern s'est fait dans la douleur. A 72 heures de la fin du mercato, Chelsea et le champion d'Allemagne avaient trouvé un terrain d'entente, mais le club londonien avait retiré son accord le lendemain, après la blessure de sa recrue estivale Liam Delap.

Nicolas Jackson et son entourage étaient arrivés à Munich quand ils ont appris le revirement de Chelsea, mais sont restés en Bavière.

Finalement, à trois heures de la fin du marché des transferts, un nouvel accord pour un prêt à 16,5 millions d'euros d'une saison, incluant cette fois-ci une obligation d'achat de 65 M EUR à la condition que le joueur débute un nombre élevé de rencontres (40 selon le président d'honneur du Bayern Uli Hoeness), a été trouvé.

"C'était des moments difficiles, une période compliquée dans les derniers jours. J'étais assez confiant, je suis resté ici, parce que c'est ici que je voulais jouer. Je suis très fier", a expliqué Jackson devant la presse.

"On voulait faire venir un joueur qui voulait absolument venir chez nous, c'est ce qui a fait la différence. +Jacko+ nous a clairement dit qu'il voulait rester ici. On est extrêmement heureux qu'au final ça ait fonctionné", a expliqué le directeur sportif munichois Max Eberl.

Jackson se voit plus en N.9, mais le Bayern ne joue quasiment jamais avec deux attaquants de pointe et la place d'avant-centre revient à l'Anglais Harry Kane, auteur de 91 buts en 100 matches disputés avec le Bayern depuis son arrivée à l'été 2023 (meilleur buteur de la Bundesliga en 2023/24 avec 36 réalisations et en 2024/25 avec 26 buts).
Autres articles
Vendredi 12 Septembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Mise en place d’une fédération Sénégalaise de lutte: le processus électoral suspendu !

Mise en place d’une fédération Sénégalaise de lutte: le processus électoral suspendu ! - 11/09/2025

Mondial-2026: le Cap-Vert, tombeur du Cameroun, fait un grand pas vers une qualification historique

Mondial-2026: le Cap-Vert, tombeur du Cameroun, fait un grand pas vers une qualification historique - 09/09/2025

Mondial 2026: Le Sénégal mené 2-1 à la mi-temps, voit ses chances de qualification au Mondial 2026 compromises

Mondial 2026: Le Sénégal mené 2-1 à la mi-temps, voit ses chances de qualification au Mondial 2026 compromises - 09/09/2025

Congo vs Sénégal: Pape Thiaw dévoile un onze (11) un peu remanié, avec trois changements

Congo vs Sénégal: Pape Thiaw dévoile un onze (11) un peu remanié, avec trois changements - 09/09/2025

Terreur à Kinshasa : les supporters sénégalais pris pour cible lors du choc contre la RDC

Terreur à Kinshasa : les supporters sénégalais pris pour cible lors du choc contre la RDC - 09/09/2025

Match Sénégal/RDC : Le PR Diomaye Faye formule des prières et encouragements aux Lions de la Téranga

Match Sénégal/RDC : Le PR Diomaye Faye formule des prières et encouragements aux Lions de la Téranga - 09/09/2025

Création d'une Fédération Sénégalaise de Lutte : Des candidats dénoncent des irrégularités dans la liste électorale

Création d'une Fédération Sénégalaise de Lutte : Des candidats dénoncent des irrégularités dans la liste électorale - 08/09/2025

"‘L’élite n’est pas un jeu d’enfant !" Bara Thiam (1er Vice président de la fédération sénégalaise d'Athlétisme du Sénégal) interpelle l’État après le cri de détresse des athlètes - 08/09/2025

RDC vs Sénégal/ Kalidou Koulibaly donne déjà le ton : « Ce sera une guerre »

RDC vs Sénégal/ Kalidou Koulibaly donne déjà le ton : « Ce sera une guerre » - 08/09/2025

Cinéma : Mar Sow alias King ToRoDo lance son long-métrage « Sacrifice », un hommage vibrant aux femmes

Cinéma : Mar Sow alias King ToRoDo lance son long-métrage « Sacrifice », un hommage vibrant aux femmes - 07/09/2025

Dakar s’embrase : Le Jant Beats Festival annonce une révolution culturelle et solidaire

Dakar s’embrase : Le Jant Beats Festival annonce une révolution culturelle et solidaire - 07/09/2025

Victoire du Sénégal contre Soudan : Pape Thiaw se projette déjà sur le choc contre la RDC

Victoire du Sénégal contre Soudan : Pape Thiaw se projette déjà sur le choc contre la RDC - 06/09/2025

RD Congo- Sénégal : au-delà de la qualité, l’émotion comme clé du succès.

RD Congo- Sénégal : au-delà de la qualité, l’émotion comme clé du succès. - 06/09/2025

Krépin Diatta lance le défi : « Le Sénégal va renverser le Congo et poursuivre sa route ! »

Krépin Diatta lance le défi : « Le Sénégal va renverser le Congo et poursuivre sa route ! » - 06/09/2025

Pape Guèye : « L’objectif était de prendre trois points, maintenant place à la bataille finale contre la RDC »

Pape Guèye : « L’objectif était de prendre trois points, maintenant place à la bataille finale contre la RDC » - 06/09/2025

Moussa Niakhaté promet la guerre : « On va conquérir le Congo pour viser le titre ! »

Moussa Niakhaté promet la guerre : « On va conquérir le Congo pour viser le titre ! » - 06/09/2025

Sénégal vs Soudan : Pape Thiaw sort un Onze de Feu avec Mané, Dia et Ndiaye pour écraser les Crocodiles

Sénégal vs Soudan : Pape Thiaw sort un Onze de Feu avec Mané, Dia et Ndiaye pour écraser les Crocodiles - 05/09/2025

Messi vers ses adieux en Argentine ? L’émotion envahit Scaloni et la presse

Messi vers ses adieux en Argentine ? L’émotion envahit Scaloni et la presse - 05/09/2025

Benjamin Feindouno, frère de Pascal, retrouvé mort… le corps en état de décomposition

Benjamin Feindouno, frère de Pascal, retrouvé mort… le corps en état de décomposition - 04/09/2025

Sponsoring : Le Real Madrid et Afrika Banque scellent un partenariat stratégique pour l’Afrique de l’Ouest

Sponsoring : Le Real Madrid et Afrika Banque scellent un partenariat stratégique pour l’Afrique de l’Ouest - 03/09/2025

El Hadji Malick : « Le Soudan est un piège, mais le Sénégal est prêt à tout écraser… »

El Hadji Malick : « Le Soudan est un piège, mais le Sénégal est prêt à tout écraser… » - 02/09/2025

Un vent de fraîcheur à la Tanière : Moustapha Mbow prêt à apprendre, mais surtout à triompher

Un vent de fraîcheur à la Tanière : Moustapha Mbow prêt à apprendre, mais surtout à triompher - 02/09/2025

Transfert officiel/ Aliou Thiaré rejoint le Dynamo Kiev et compte relever un grand défi à 22 ans

Transfert officiel/ Aliou Thiaré rejoint le Dynamo Kiev et compte relever un grand défi à 22 ans - 02/09/2025

DÉSORMAIS OFFICIEL / Nicolas Jackson va jouer au Bayern Munich.

DÉSORMAIS OFFICIEL / Nicolas Jackson va jouer au Bayern Munich. - 02/09/2025

Mercato / M'Baye Niang signe à Gençlerbirligi, promu en Süper Lig

Mercato / M'Baye Niang signe à Gençlerbirligi, promu en Süper Lig - 02/09/2025

Habib Diallo/ Retour au FC Metz

Habib Diallo/ Retour au FC Metz - 31/08/2025

Inquiétude autour d’Ismaïla Sarr à quelques jours du choc Sénégal–RDC… Il s'est tenu la cuisse

Inquiétude autour d’Ismaïla Sarr à quelques jours du choc Sénégal–RDC… Il s'est tenu la cuisse - 31/08/2025

CAS NICOLAS JACKSON- Retournement de situation - Chelsea retient son joueur

CAS NICOLAS JACKSON- Retournement de situation - Chelsea retient son joueur - 30/08/2025

Nécrologie : Décès de Robert Diouf, ancienne gloire de la lutte traditionnelle

Nécrologie : Décès de Robert Diouf, ancienne gloire de la lutte traditionnelle - 29/08/2025

CHAN 2025 : Le Sénégal se console avec le bronze face au Soudan

CHAN 2025 : Le Sénégal se console avec le bronze face au Soudan - 29/08/2025

RSS Syndication