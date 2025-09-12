Allemagne: Jackson "fier" d'être au Bayern, après des "moments difficiles" pour obtenir son prêt

"C'était des moments difficiles, une période compliquée", a reconnu vendredi l'attaquant sénégalais Nicolas Jackson à propos des derniers jours du mercato avant son prêt par Chelsea au Bayern, se disant "fier" de porter les couleurs munichoises.



Le prêt pour une saison avec option d'achat de Nicolas Jackson au Bayern s'est fait dans la douleur. A 72 heures de la fin du mercato, Chelsea et le champion d'Allemagne avaient trouvé un terrain d'entente, mais le club londonien avait retiré son accord le lendemain, après la blessure de sa recrue estivale Liam Delap.



Nicolas Jackson et son entourage étaient arrivés à Munich quand ils ont appris le revirement de Chelsea, mais sont restés en Bavière.



Finalement, à trois heures de la fin du marché des transferts, un nouvel accord pour un prêt à 16,5 millions d'euros d'une saison, incluant cette fois-ci une obligation d'achat de 65 M EUR à la condition que le joueur débute un nombre élevé de rencontres (40 selon le président d'honneur du Bayern Uli Hoeness), a été trouvé.



"C'était des moments difficiles, une période compliquée dans les derniers jours. J'étais assez confiant, je suis resté ici, parce que c'est ici que je voulais jouer. Je suis très fier", a expliqué Jackson devant la presse.



"On voulait faire venir un joueur qui voulait absolument venir chez nous, c'est ce qui a fait la différence. +Jacko+ nous a clairement dit qu'il voulait rester ici. On est extrêmement heureux qu'au final ça ait fonctionné", a expliqué le directeur sportif munichois Max Eberl.



Jackson se voit plus en N.9, mais le Bayern ne joue quasiment jamais avec deux attaquants de pointe et la place d'avant-centre revient à l'Anglais Harry Kane, auteur de 91 buts en 100 matches disputés avec le Bayern depuis son arrivée à l'été 2023 (meilleur buteur de la Bundesliga en 2023/24 avec 36 réalisations et en 2024/25 avec 26 buts).