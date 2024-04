Alioune Tine interpelle les autorités concernant la menace d'extradition de Djibril Agi Sylla en Guinée

"Le Blogger Djibril Agi Sylla est en ce moment à la DIC, il est menacé d'extradition, ce serait renoncer à protéger et offrir l'asile à un défenseur des droits de l'homme qui en a besoin. Nous invitons les autorités à agir dans le sens de la tradition du respect droit d'asile qui est une marque les plus positives de notre pays" , a publié le vétéran de la lutte pour les droits de l’homme dans sa page X ( ex Twitter ) .