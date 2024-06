Alioune Tine à Assimi Goïta: « Il est tant d'organiser des élections pour sortir le Mali de l'impasse politique… »

Le fondateur d’Afrika Jom Center considère que la junte militaire malienne dirigée par le Colonel Assimi Goita « va mener le pays vers l'impasse politique avec le verrouillage systémique de l'espace politique, de l'espace démocratique et l'espace public ».



Pour Alioune Tine, la crise sécuritaire complexe se règle en rassemblant les maliens, en respectant le pluralisme politique et démocratique mais non par un usage dogmatique de la répression contre toute dissidence politique. « Il est tant de revenir à la raison, de privilégier l'intérêt commun, de réconcilier les maliens en libérant tous les détenus politiques, en autorisant le retour des exilés forcés et en organisant le retour de la junte à la maison mère, l'armée. Il est tant d'organiser des élections pour sortir le Mali de l'impasse politique dans laquelle le pays s'enfonce de jour en jour faute de boussole. Il faut sauver Assimi et Ibrahima » a tweeté le militant des droits de l’homme.