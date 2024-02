Alioune Tine : « Pour qu’il y ait un dialogue sincère et inclusif, il faut faire participer Ousmane Sonko... »

L’expert indépendant des Nations Unies sur les droits de l’homme a pris son bâton de pèlerin pour « pacifier » l’espace politique et au delà, la société sénégalaise dans son ensemble. Le fondateur de la boîte à idées, Africa Jom Center, invite à la libération du maire de Ziguinchor et président du parti dissous, le Pastef. « Il faut créer des conditions objectives et politiques qui permettent le dialogue. Ousmane Sonko doit être libéré pour prétendre aller vers un dialogue sincère et inclusif », indique Alioune Tine dans un entretien ce vendredi avec France24.







En réalité, le défenseur des droits de l’homme demeure convaincu que si le président Macky Sall veut aller au dialogue avec une crédibilité et une forte adhésion, Ousmane Sonko de même que d’autres « détenus politiques » comme Bassirou Diomaye et autres, doivent être libérés pour décrisper l’atmosphère. « Ousmane Sonko, c’est l’opposant politique le plus populaire. Pastef est un des partis dominants depuis le début de cette crise. C’est entre lui et Macky Sall. On doit aller vers la réconciliation des sénégalais. Et cela ne peut pas se faire en gardant Ousmane Sonko et d’autres détenus en prison… Si on veut un dialogue sincère, il faut les sortir pour qu’ils participent au dialogue politique si vraiment nous sommes animés par la sincérité… », conclut Alioune Tine sur la chaîne française.