Alioune Tine: « Macky Sall a une réelle volonté de réconciliation nationale et d’organiser l’élection… il est prêt à faire toutes les concessions nécessaires »

Le fondateur de la boîte à idées, « Africa Jom Center » ne se lasse pas de prendre son bâton de pèlerin pour jouer la carte de la médiation entre les acteurs politiques. Comprenez par là, cette situation tendue dans l’espace politique entre « Pro Macky et Pro Ousmane Sonko ». Ce dernier, actuellement détenu au cap manuel, doit, tout comme le président de la République, « œuvrer à l’apaisement ». C’est l’avis du combattant des droits de l’homme Alioune Tine qui était l’invité ce dimanche du Grand Jury sur la Rfm. « Il est indispensable que Macky Sall et Ousmane Sonko se parlent. Je rappelle qu’il y’a longtemps, j’étais parti voir le maire de Ziguinchor pour lui dire qu’il faut qu’il parle à Macky. Il était disponible à l’époque où il n’y avait pas cette tension comme aujourd’hui. J’ai cherché ensuite à parler au président de la République mais je n'ai pas eu l’opportunité. Donc cette médiation que nous menons n’est pas de l’improvisation. Nous l’avons toujours menée. Mais il n’y a rien de mal que Ousmane Sonko sorte et parle à Macky Sall. Ce sont des acteurs politiques et doivent tous travailler pour la stabilité. Mais qu’ils se disent les vérités » a souligné l’ancien de la Raddho qui souligne d’ailleurs que le président de la République a bien cette volonté d’apaisement et de réconciliation. « Macky Sall est prêt à faire toutes les concessions nécessaires y compris dialoguer avec Ousmane Sonko parce qu’il veut laisser aux sénégalais un pays stable et sécurisé » a révélé Alioune Tine qui se dit favorable à une concertation permanente entre acteurs qui ne doivent pas laisser prospérer cette « haine » qui ne cesse de prendre des proportions inquiétantes.