Aliou Mamadou Dia, PUR : « Il faut que Macky Sall se débrouille pour nous organiser cette élection… »

Le candidat du parti de l’unité et du rassemblement (PUR) est déterminé à battre campagne malgré la décision du chef de l’Etat qui annonce l’abrogation du dernier décret portant convocation du collège électoral. Dans les rues de Dakar ce dimanche avec d’autres camarades candidats de l’opposition, Aliou Mamadou Dia affirme de manière catégorique : « nous somme déterminés à battre campagne. On est là dessus et tous les jours, on fera notre campagne à Dakar et dans l’intérieur du pays ». Le candidat Aliou Mamadou Dia ajoute qu’il est impératif que « le président Macky Sall se ressaisisse et il a le devoir de se débrouiller pour organiser l’élection présidentielle du 25 février 2024 ».