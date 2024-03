Aliou Mamadou Dia : "L'avenir de nos enfants ce n'est pas en Europe. Et leur destin ce n'est pas de sombrer dans l'Atlantique"

Le candidat du Parti de l’Unité et du Rassemblement, le PUR a drainé un monde fou ce Lundi 11 Mars, deuxième jour de la campagne électorale de Patte d'oie à Petit Mbao en passant par Fass Mbao pour conquérir le suffrage des Sénégalais. Aliou Mamadou Dia a promis de réformer l'administration sénégalaise contre une gouvernance inclusive une fois élu à la tête de la république du Sénégal.



À l'étape de Fass Mbao, sa caravane a stationné sur la route nationale pendant environ une demi-heure dans une ambiance électrique carnavalesque . Il promet d'investir sur le capital humain pour impliquer les femmes et les jeunes dans le fonctionnement de l'État. "La jeunesse de mon pays a perdu tout espoir ; c’est pourquoi elle prend des pirogues et va sombrer dans l’océan Atlantique, ce n’est plus acceptable", a dénoncé le candidat à l'élection présidentielle assurant que son engagement c'est la jeunesse. Mon rôle en tant que président de la République du Sénégal c'est de vous redonner espoir.



Aussi, souligne-t-il, l'avenir de nos enfants ce n'est pas en Europe. Et leur destin ce n'est pas de sombrer dans l'Atlantique. "Je veux que la jeunesse de mon pays reste dans ce pays. Nous allons vers une économie du pétrole et du gaz. Et je voudrais construire ce pays avec vous les jeunes et les femmes", a lancé le candidat de PUR devant son monde.



Ainsi, poursuit-il, "Les femmes, nous sommes là pour vous. Quand on arrivera au pouvoir, nous allons tout faire pour autonomiser une fois pour toutes les femmes. Je ne veux plus que l’autonomisation des femmes soit un slogan. Je ne l’accepte pas. On doit le faire, nous l’avons déjà fait et nous le ferons au Sénégal", a promis l'ancien coordonnateur Résident du Système des Nations Unies, attaquant le régime en place. "Ce régime qui a perdu notre pays, a dilapidé nos ressources. À ce régime, il ne reste que quelques jours, a-t-il estimé, confiant que le 24 Mars il sera élu à la magistrature suprême de ce pays. "Nous allons tous retoucher les masses, remettre ce pays au travail pour qu'on puisse sortir des situations difficiles et briser la pauvreté éradiquer la pauvreté et faire de notre pays le meilleur pays où il fait bon vivre", dit-il avant de rallier Petit Mbao où il a eu droit à un accueil chaleureux de ses militantes et militants.