Aliou Cissé : « Sadio Mané méritait amplement de faire partie de l’équipe type FIFA-The Best 2019 »

Aliou Cissé a été interpelé en conférence de presse lundi sur l’absence Sadio Mané dans l’équipe type de FIFA-The Best 2019. Le sélectionneur se dit surpris de ne pas voir l’attaquant de Liverpool être honoré lors de la cérémonie de The Best Fifa Football Awards 2019. « Sadio Mané méritait amplement de faire partie de l’équipe type FIFA-The Best 2019 », a-t-il déclaré.