Aibd: Grogne des travailleurs de la société Teranga Sûreté Aéroportuaire

Les agents de la societe en charge du controle des bagages et des personnes, Téranga Sûreté Aéroportuaire ont arboré des brassards rouges, dans la nuit du lundi au mardi 23 avril 2024, afin de dénoncer leurs mauvaises conditions de travail. Selon un agent qui a requis l'anonymat, ils sont environs 700 employés au sein de l'aéroport avec des salaires dérisoires de 200.000f cfa et moins. Ils disent travailler plus de 12h par jour avec comme conséquences des douleurs lombaires entre autres, sans oublier que quand ils sont malades, ils ne sont couverts qu'à 80% et non 100% sur les frais médicaux. Ainsi, les agents qui sont en mouvement d'humeur depuis quelques jours demandent la revalorisation de leur salaire. " Au sénégal dés que tu dis, que tu travailles à l'aeroport, les gens pensent que tu es riche. Alors qu'on recoit des miettes", a soutenu un des agents intérrogé par le reporter de Dakaractu.