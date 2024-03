Agression sauvage de MNF : Madiambal Diagne insinue cette agression et dit avoir alerté

Le journaliste Madiambal Diagne dans un tweet a dénoncé l’agression sauvage de la journaliste Maïmouna Ndour Faye de la 7TV. Une agression perpétrée à la sortie de son émission « L’Invité de MNF » du jeudi où elle recevait Farba Ngom, responsable politique de l’Apr dans le département de Matam et député à l’Assemblée nationale.







Un fait ignoble qui a permis au journaliste de réaffirmer sa position contre la loi d’amnistie qui ne fait pourtant pas l’unanimité. L’opposition qui s’est très tôt manifestée en montrant son désaccord s’est vue rejoindre par d’autres pontes du pouvoir. Mais le Chef de l’Etat reste ferme sur sa position et sa décision de faire voter la loi.







Madiambal Diagne s’est invité dans le concert du rejet de cette loi d’où il a montré sa position indexant directement Ousmane Sonko et sa bande. « Dire que ce sont des salopards de cet acabit qu'on cherche à amnistier ! Depuis 3 ans j'attire l'attention sur les menaces sur la paix civile et sur les journalistes libres du fait de Ousmane Sonko et de ses partisans » fait-il.