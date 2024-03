Agression sauvage de MNF : « Elle avait alerté, … on ne l’avait pas prise au sérieux » (TAS)

« Je ne souhaite pas du courage MNF, car c’est lui qui t’a conduit où tu es. Je souhaite que Rook veille sur toi ». Sont les propos de Thierno Alassane Sall après l’annonce de l’agression ignoble contre la journaliste Maïmouna Ndour Faye dans la soirée du jeudi après son émission avec le député Farba Ngom.







Le parlementaire fustige cette agression et regrette le modus operandi et sa cible. « Ce qui rend l’agression contre MNF intolérable, c’est non seulement le modus operandi odieux (heure de prédiction de crimes, l’arme utilisée pour tuer après avoir défiguré à jamais) mais la cible choisie. MNF est l’incarnation de l’impertinence, du courage, de la liberté… L’une des rares à poser des questions qui fâchent à tous. Et à rire de tout » témoigne-t-il.







Cependant, le candidat a la présidentielle témoigne que la journaliste avait longtemps alerté. Malheureusement que nenni. « MNF a souvent prévenu qu'elle était menacée, on ne l'a pas prise au sérieux. Elle-même a pris sans doute l'affaire à la légère ou peut-être n'a-t-elle pas vu changer le Pays où nous vivons » regrette le président de la République des Valeurs.







De ce point de vue, il renouvelle cette alerte en ses termes. MNF est la dernière victime d'une série loin d'être épuisée. Nous sommes nombreux à nous savoir menacés et à ne sortir que bien entourés, dit TAS.