Agression de la journaliste MNF : Abdou Mbow condamne un acte odieux et appelle à faire la lumière...

Le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar a dénoncé l’agression de notre consœur Maimouna Ndour Faye hier tard dans la nuit. Abdou Mbow condamne vigoureusement et avec la dernière énergie « une agression odieuse et abject ». Le parlementaire et porte-parole adjoint de l’Apr préconise que « cet individu soit recherché, poursuivi et condamné à la hauteur de son acte. Des actes qui doivent être bannis de notre pays » ajoutera-t-il en souhaitant un prompt rétablissement à la patronne de la 7tv.