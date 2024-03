Agression de Maïmouna Ndour Faye: Journalistes et leaders politiques condamnent...

Les vagues d’indignations et de dénonciations se succèdent suite à l’agression de la journaliste Maimouna Ndour Faye. À travers les réseaux sociaux, citoyens, leaders politiques et journalistes dénoncent vigoureusement l’agression. Sa vie "est hors de danger" a indiqué notre confrère Mamadou Awa Ndiaye.



« Je condamne avec la plus grande énergie l’agression dont a été victime Madame Maïmouna Ndour Faye, je lui souhaite un prompt rétablissement. J’exige des autorités qu’elles fassent toute la lumière sur cette abominable agression », a posté le Pr Mary Teuw Niane.



Amadou Ba de Pastef a aussi réagi sur son compte Facebook.

« Horrifié par cette terrible nouvelle de l’agression de la journaliste Maïmouna Ndour Faye. Nous lui témoignons de notre soutien total et lui souhaitons un prompt rétablissement », a écrit le mandataire de Bassirou Diomaye Faye.



Le journaliste Ibrahima Lissa Faye et par ailleurs membre de la Coordination des Associations de Presse, parle d’atteinte à la vie d’un journaliste.

« On a attenté à la vie de Maimouna Ndour Faye avec une attaque au couteau. Journaliste en danger au Sénégal. De tout cœur avec toi chère consœur... CAP s’est saisie de la question et fera face », déclare t-il.



Maïmouna Ndour Faye a été agressée tard dans la soirée après son émission qui avait pour invité le député Farba Ngom. La patronne de la 7TV, depuis un certain temps faisait l'objet d'attaques sur les réseaux sociaux après une sortie sur les détenus dits politiques. A ce propos, le collectif mis en place par ces derniers avait prévu de déposer une plainte ce vendredi même.