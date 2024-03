Agression de MNF: La Cap appelle à une mobilisation à 17h, à la 7Tv

En soutien à la journaliste et directrice de la 7Tv, Maimouna Ndour Faye agressée devant chez elle, dans la nuit du jeudi au vendredi 1er Mars, la Coordination des Associations de Presse (CAP) invite à un rassemblement devant les locaux de la 7Tv à Ouakam.



La Cap demande la mobilisation de tous les professionnels de l'information et de la communication ainsi que tous les citoyens épris de liberté et de justice.