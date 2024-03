Agression de MNF : ADHA demande aux autorités compétentes de faire toute la lumière sur cette agression...

Après l’agression de Maïmouna Ndour Faye devant son domicile dans la nuit du jeudi 29 février au vendredi 1er mars 2024, ADHA condamne avec la dernière énergie cet acte odieux à l’encontre de la journaliste. Dans un communiqué parvenu à Dakaractu, « Action pour les Droits Humains et l’Amitié (ADHA) condamne avec la plus grande fermeté l’agression barbare et intolérable subie par la journaliste et Directrice de 7Tv, Madame Maïmouna Ndour Faye, sauvagement poignardée » . Ainsi, elle demande l’application nécessaire conformément à notre code pénal. « ADHA, tout en souhaitant un très prompt rétablissement à Mme FAYE, demande aux autorités compétentes de faire toute la lumière sur cette agression, afin que toutes les responsabilités soient situées et que les sanctions méritées soient appliquées en toute rigueur, conformément aux dispositions de notre Code pénal. »



Amadou Koundour (Stagiaire)