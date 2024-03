Agression MNF : L'Union Citoyenne Bunt Bi condamne un acte ignoble et barbare intolérable

L'agression de la directrice de la chaîne privée 7tv continue d'être dénoncée par les forces vives de la nation. Le président de l’Union Citoyenne Bunt-Bi après avoir exprimé toute sa solidarité et sa compassion suite à l'agression, s'insurge en ces termes. "Nous condamnons cet acte ignoble et barbare intolérable dans notre nation", dénonce le Dr El Hadji Ibrahima Mbow.

En donnant son avis sur la mission du journaliste, il note que les journalistes et la presse méritent plus de considération et de respect. "MNF citoyenne courageuse, entreprenante, professionnelle engagée, est un symbole pour tous les professionnels des médias.

Malgré des conditions d'exercice particulièrement difficiles, ils assurent tant bien que mal leur rôle de nous informer au quotidien", témoigne l'universitaire.

Cependant, il manifeste sa position contre la loi d'amnistie. "Une raison de plus pour dire NON! à la loi d'amnistie générale telle qu'annoncée consacrant l'impunité dans toute sa violente laideur. Nous la dénonçons avec vigueur et appelons les députés à ne point la voter. Cette loi d'amnistie si elle est votée, sera considérée comme un permis de tuer, d'agresser, de violer, de piller, de faire disparaître et de détourner des ressources humaines, financières et matérielles sans aucune forme de procès. Tant pis pour les victimes, nous dit cette fameuse loi. Quelle hérésie! C'est cela l'injustice et c'est inacceptable dans une république comme la nôtre ", fait-il savoir.