Projet du Grand Transfert d’Eau (GTE) : les interrogations de Birahime Seck sur un « possible gré à gré » et la réaction du ministère qui ne le convainc pas

Le coordonnateur du Forum civil, Birahim Seck, ne lâche pas le ministère de l’hydraulique et de l’assainissement sur la question de passation des marchés. Birahim Seck veut en savoir plus sur les modalités du marché relatif au projet Grand Transfert d’Eau (GTE) « Lac de Guiers, DMT et Touba » et dont le lancement est prévu ce jeudi à Dakar.



Le coordonnateur du forum civil la procédure et le choix porté sur l’entreprise en charge de ce projet s'interroge : « Est-ce du gré à gré pour choisir l’entreprise chinoise Synohydro dans le cadre du projet GTE ? » Birahime Seck a reçu la réponse du ministère de l’hydraulique et de l’assainissement : « M. Seck, votre souci de transparence est compréhensible, mais il semble que vous soyez plus enclin à alimenter la suspicion qu’à rechercher les faits. Le projet GTE n’est ni une opération de camouflage ni un exercice d’opacité. C’est un projet de souveraineté stratégique, élaboré avec rigueur et dans le respect des règles de passation de marché. Choisir un partenaire de la stature de Sinohydro pour un projet aussi vital est une décision basée sur l’expertise, la capacité et la vision à long terme, et non sur des raccourcis ou des « gré à gré » imaginaires, », a précisé le ministère qui rappelle que c’est « le Fonsis qui a piloté et sélectionné l’entreprise, en respectant ses procédures en tant que fonds souverain », invitant Birahime Seck à se rapprocher du Fonsis pour « mieux comprendre les processus en place ». De plus, lit-on dans le communiqué, le ministère de l’hydraulique constate que Birahime Seck perd de vue sa pertinence patriotique, qui faisait jadis son élégance intellectuelle.



Mais selon Birahime Seck, « ceci ressemble plus à une opération de camouflage de procédure, ce qui serait contre la transparence ». « J'ai lu un communiqué de votre « cellule communication » qui n'a pas répondu à ma question, qui pourtant très simple : s'agit-il d'un gré à gré ou d'un appel d'offre ? Pas besoin d'être aussi nerveux», confie Birahime Seck au ministre Cheikh Tidiane Dieye dans un message sur X.