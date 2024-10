Affaire Ahmed Ndoye : un policier mis aux arrêts de rigueur, quand les faits donnent raison à Dakaractu sur le « système Lalal Bassang »

Dakaractu avait écrit, ,il y a quelques jours, sur le système dénommé « Lalal Basang » dont aurait bénéficié le chroniqueur Ahmed Ndoye, arrêté pour défaut de permis depuis vendredi et déféré pour faux, usage de faux Un article qui n'avait pas plu à la hiérarchie de la Police, qui avait demandé le retrait du texte. Mais force est de constater que les faits sont bien réels, car nos confrère de Seneweb annonce que le policier incriminé, qui avait délivré la fausse attestation, a été identifié et sanctionné. Mieux, il aurait bouclé ses quelques jours d'arrêt de rigueur et pourrait être présenté devant le juge, demain, mercredi 30 octobre 2024.



Pour rappel, le chroniqueur Ahmed Ndoye, après avoir commis un accident à Sébikotane , avait présenté une attestation, selon laquelle son permis aurait été confisqué pour défaut de port de ceinture. Le hic dans cette histoire, est que le numéro mentionné dans le document comme étant celui de son permis, est inconnu du service des Mines. Ce qui fait penser qu'il s'agit d'une attestation de complaisance délivrée par une connaissance pour le tirer d'affaires. Une enquête avait été ouverte puisque l'attestation portait le cachet du commissariat de la Médina.