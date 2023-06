Afrobasket féminin 2023 : Le coach Tapha Gaye publie une pré-liste de 19 joueuses dont la doyenne Aya Traoré…

Moustapha Gaye, le sélectionneur de l’équipe nationale féminine de basket du Sénégal a déjà entamé la préparation du prochain afro basket, dame (28 Juillet – 06 Août à Kigali.)



Cette fois-ci, Coach Tapha Gaye a jugé nécessaire de faire appel à des joueuses expérimentées pour renforcer la tanière et accompagner les jeunes talents.



C’est ainsi que dans cette présélection on retrouve l’ancienne capitaine des Lionnes, Aya Traoré (39 ans) qui joue en Espagne.



De même que des joueuses expérimentées telles que Aminata Fall (France), Fatou Dieng (Suède), Lycka Sy (France) ou encore Oumou Kalsoum Touré qui n’avait plus jouer sous le maillot national depuis au moins deux ans…



Yacine Diop (27 ans) actuellement sans club fait aussi partie de cette présélection concoctée par Tapha Gaye qui n’a fait pas appel à beaucoup de Basketeuse locale. En effet, seule Mathilde Diop (Jeanne d’Arc de Dakar) évolue dans le championnat du Sénégal.