Afrobasket féminin 2019 : Les Maliennes déroulent contre la modeste équipe de la RDC (82-56), et décrochent leur ticket en 1/4.

Un statut de favori ça se défend sur le parquet. Et, c’est ce que viennent de faire les Maliennes en venant facilement à bout de la RD Congo ( 82-56) Après avoir perdu le premier et le dernier quart temps, le Mali s’est parfaitement relancé dans la partie en s’imposant sans trop forcer (Q1 : 16p-13, Q2 : 22-9, Q3 : 30-13, Q4 : 18-17.)



Touty Gandega, la joueuse Malienne (28 ans, 1m75, évoluant à l’union féminine de Basket d’Angers, France) s’est particulièrement illustrée avec 19 pts, 3 rebonds, 3 passes décisives et 100% de réussite sur les « 3 points » (3/3.) Une valeur sûre pour la "Team Mali."



Le coach Sylvain Lautie et son adjoint, Amara Traoré, forts de ce premier tour réussi, iront en quart avec le plein de confiance. La RD Congo signe une deuxième défaite d’affilée après celle subie contre l’Angola (69-49), une sortie prématurée dans cette 24e afrobasket féminin.