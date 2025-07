Afrobasket Féminin 2025 : le Sénégal défie le Rwanda ce mercredi en barrages pour les quarts de finale

Battues de justesse ce lundi au Palais des Sports de Treichville par l’Ouganda (70‑73 après prolongation), les « Lionnes » du Sénégal terminent deuxièmes du groupe C et se voient contraintes de passer par les barrages pour espérer accéder aux quarts de finale de l’Afrobasket féminin 2025.

Leur adversaire du jour : le Rwanda. Le match se tiendra ce mercredi 30 juillet à 18h00 GMT, toujours à Abidjan. Le vainqueur rejoindra les têtes de série : la Côte d’Ivoire, le Mali, l’Ouganda et le Nigeria, déjà qualifiées directement.

Le Sénégal avait débuté sa compétition par une victoire retentissante contre la Guinée (92‑48), mais l’Ouganda s’est imposée de justesse en fin de match contre les Lionnes pour arracher la première place du groupe C.



À noter que le Rwanda a terminé troisième du groupe D, derrière le Nigéria et le Mozambique. Pour se hisser en quart de finale, les Rwandaises doivent donc se frotter au Sénégal dans cette confrontation directe.



Pour les Sénégalaises, qui visent un 12ᵉ titre continental (après leurs 11 sacres précédents), le rendez-vous est crucial. Une qualification leur ouvrirait la voie d’un quart...