Afrobakset féminin 2023 : Triple tenante du titre, le Nigeria explose le Rwanda et s’offre une 4eme finale consécutive !

Le Nigeria a sèchement battu le Rwanda sous le score de (79-48) ce jeudi après-midi au BK arena de Kigali, en demi-finale de l'Afrobasket feminin. Après les titres remportés en 2017, 2019 et 2021, les Dtigress sont en route pour une quatrième finale consécutive.



De leur côté, les rwandaises qui jouaient leur première demi-finale, n’ont pas été ridicules malgré le gros écart à la fin des quatre quarts temps. Sous l’impulsion d’une très bonne Destiney Philoxy (21pts) à la baguette, ses coéquipières ont produit un beau basket en dépit des 33 points qui les sépare de leur adversaire du soir.



En face du pays hôte de cette 26eme éditon, le Rwanda, les Nigériannes ont tout simplement déroulé leur jeu sans être inquiétées outre mesure par l’équipe du coach Cheikh Sarr. La redoutable, Amy Okonkwo (23pts, 10 rebonds) qui a sorti un joli double-double, contribuant largement à cette victoire synonyme de finale.



Après le doublé réalisé en 2003 et 2005, le Nigeria pourrait bien s’offrir un quadruplé historique, symbole de leur domination outrancière sur le basket féminin afrîcain. Seul le Sénégal (détenteur du record avec 11 titres) avait réussi à remporter 4 Afrobakset consécutifs entre 1974 et 1981.