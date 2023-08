Afrobakset féminin 2023 : Les Lionnes de Tapha Gaye en finale !

Personne n’aurait parié là-dessus. Le Sénégal, après avoir entamé la compétition avec deux défaites, s’est hissé en finale ! C’était un derby, doublé d’une demi-finale sur fond de revanche que le Sénégal, corrigé (72-49) il y a quelques jours en phase de poules, devait absolument prendre sur le Mali, ce jeudi soir, au BK Arena de Kigali. Une finale avant l’heure qui a tenu toutes ses promesses avec à la clé une victoire 75-65 du Sénégal qui retrouve une finale d’Afrobasket féminin après celle perdue en 2019, à Dakar, face au Nigéria (60-55.) Le sélectionneur, Moustapha Gaye, qui avait mené les Lionnes au sacre en 2015, pourrait bien rééditer l’exploit, ce samedi, face au Dtigress du Nigeria, triple tenante du titre.



Revenant à la partie, il faut dire que la fédération sénégalaise de basket a été bien inspirée en allant chercher et naturalisée l’américaine, Cierra Janay Dillard (33 pts, 7 rebonds et 6 passes) qui a complètement explosée L’équipe malienne quasiment à elle toute seule. Omniprésente, dans la construction, comme dans la finition, elle a éclaboussé cette demi-finale de tout son talent. La capitaine de Lionnes, Aya Traoré en double-double (16 pts et 10 rebonds) a aussi répondu présent dans les moments cruciaux. Idem le banc sénégalais qui énormément apporté avec Madjiguène Sene et Fatou Pouye. Une victoire qui ne souffre d’aucune contestation pour les Lionnes qui ont su trouver leur second souffle au fur et à mesure de l’évolution du tournoi. Le Nigéria est prévenu.