AfroBasket 2025 : Le Coach Otis Hugley Junior évince Fatou Kiné Filor, Arame Niang et Aminata Ly ! Un signal fort avant Abidjan

Coup de tonnerre dans le camp des Lionnes ! À l’issue de la première phase de préparation pour l’Afrobasket 2025, le sélectionneur national Otis Hugley Junior a tranché dans le vif. Malgré leur expérience et leur réputation, Fatou Kiné Filor, Arame Niang et Aminata Ly ont été purement et simplement écartées de la sélection. Une décision choc qui fait déjà couler beaucoup d’encre, alors que la compétition s’annonce cruciale pour le Sénégal, déterminé à reconquérir le sommet du basket africain.







Le nouveau groupe, composé de 17 joueuses, affiche un mélange explosif de talent brut et de jeunesse ambitieuse. Des noms comme Cierra Janay Dillard, Fatou Babou Diagne ou encore Sokhna Binetou Lo porteront désormais les espoirs de toute une nation. Le message du staff est clair : place à la performance, rien qu’à la performance. L’heure est au renouveau, et seules les plus affûtées mentalement et physiquement auront leur place à Abidjan.