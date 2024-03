Afrique : Vers une monnaie unique et une banque centrale commune

Les objectifs de l’ABCA sont centrés sur le développement de la coopération entre les banques centrales africaines dans les domaines monétaire, bancaire et financier, et la promotion, à l’issue d’un processus chronologique bien défini de convergence, de l’évènement d’une monnaie unique et d’une banque centrale commune en Afrique.



La rencontre, qui porte entre autres sur les critères de convergence macroéconomique pour la monnaie unique, s’inscrit dans le cadre des sessions ordinaires de l’organisation qui ont lieu deux fois par an.