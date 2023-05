Affrontements, destructions de biens, pertes en vies humaines : Thierno Alassane Sall hausse le ton

La République des Valeurs / Réewum Ngor après avoir félicité la belle mobilisation du mouvement F24 de vendredi dernier, l’invite à tirer les leçons de certains manquements relevés lors de la manifestation et de dresser un plan d'actions pour porter le combat partout dans le Pays et la Diaspora







La RV/Réewum Ngor, dans un communiqué lu à Dakaractu, déplore par ailleurs, la situation politique délétère qui prévaut dans le Pays du fait de la volonté de Macky Sall de candidater pour un troisième mandat, contre toute rationalité juridique, politique, économique et morale.







Pour ce qui concerne les derniers affrontements entre manifestants et forces de l’ordre, Thierno Alassane Sall déplore les nombreuses vies humaines déjà perdues, et les destructions considérables de biens publics et privés qui ont été enregistrées.







La République des Valeurs / Réewum Ngor, en ces circonstances graves, ne saurait observer le mutisme face à cette incitation, d'installer une culture permanente de la violence en provoquant un processus d'attaques et de vendetta. La RV rappelle que la « violence appelle la violence, comme on le constate malheureusement dans toute la sous-région et mène le plus souvent au chaos ».







Le parti s'incline devant la mémoire de toutes les victimes directes ou indirectes, en particulier, l'agent de Police Hassime Diédhiou, Pape Amadou Kéïta décédé à Keur Mbaye Fall, sans oublier la victime non encore identifiée à Néma (Ziguinchor) et la victime civile Adja Fatma Diallo à Ngor ainsi que le vigile lynché à mort à Yoff, Louis Ndong...