Affaissement d'un pan du mur du stade Iba Mar Diop : Plusieurs blessés graves décomptés.

Un incident malheureux s’est encore abattu sur le monde du sport ce dimanche, après un combat de lutte qui a opposé Ibou Afia et Diekh Diam à Iba Mar Diop. Au terme du combat de lutte, une partie du mur du stade s’est abattue sur des supporters qui sortaient de l’enceinte, par de grosses cohortes. Pas de morts, mais plusieurs blessés graves ont été recensés et évacués.



Au Sénégal, il y a eu auparavant, le drame au stade Demba Diop en juillet 2017 qui avait fait 8 morts et plusieurs blessés. Cette situation pose le débat sur la question de la restructuration et la rénovation des infrastructures sportives...