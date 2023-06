Affaire des 27 files violées à Touba - Le ministère de la femme s’implique et réclame justice

Justice devra être rendue « dans toute sa rigueur » dans l’affaire des 27 filles violées à Touba Kër- Gôl. C’est du moins le souhait de madame le ministre de la femme, de la famille et de la Protection des Enfants. Dans un communiqué délivré ce 31 mai 2023, Fatou Diané condamne avec la plus grande fermeté cet acte et confie qu’elle ne ménagera aucun effort pour que le crime soit sévèrement puni.



Le ministère précise dans le document que « les familles des victimes de cet acte odieux ont porté plainte devant les juridictions compétentes et le présumé violeur est actuellement recherché ». Il prévoit aussi d’engager ses services pour prendre en charge l'accompagnement psychosocial et juridique des victimes.