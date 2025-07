Affaire de dopage : Le TAS suspend provisoirement les sanctions contre le lutteur Siteu

Le lutteur Moustapha Senghor, plus connu sous le nom de Siteu, a remporté une victoire juridique temporaire dans l'affaire qui l'oppose à l’Organisation Régionale Antidopage Afrique Zone II & III. Dans une décision rendue publique ce lundi 14 juillet 2025, le Tribunal Arbitral du Sport (TAS), basé à Lausanne, a admis la requête d’effet suspensif introduite par l’athlète le 9 juillet 2025.



Siteu autorisé à reprendre la compétition en attendant le jugement sur le fond

La décision du TAS suspend provisoirement les effets de la sanction prononcée contre Siteu le 27 juin 2025 par l’Organisation Régionale Antidopage. En clair, le lutteur est autorisé à reprendre la compétition, et ce jusqu’à ce que la justice se prononce sur le fond de l'affaire.



Cette mesure provisoire offre une bouffée d’oxygène à Siteu, d'autant plus qu'il doit affronter le lutteur Balla Gaye 2 prochainement. La présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS, Corinne Schmidhauser, a précisé que les frais liés à l’ordonnance seront traités dans la décision finale.



En attendant l'examen approfondi du dossier, cette décision du TAS est perçue par l'entourage du lutteur comme un premier pas vers sa réhabilitation.