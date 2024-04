Affaire Yavuz Selim : Madiambal Diagne demande au président Diomaye Faye de corriger une injustice

Le président du conseil d’administration du groupe scolaire Yavuz Sélim S.A. remet le dossier sur la table du président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Dans un communiqué transmis à la presse, Madiambal Diagne demande aux nouvelles autorités « de corriger une injustice ».



Madiambal Diagne, a adressé par une lettre en date du 16 avril 2024, le Président de la République Bassirou Diomaye Faye, à réparer l’injustice qu’est la fermeture et la spoliation dont le groupe scolaire a été victime.





Dans le communiqué, le Pca du groupe rappelle que l'Etat du Sénégal avait décidé, en 2017, de fermer tous les établissements d’enseignement du groupe Yavuz Selim, en pleine année scolaire, dans un contexte de pressions internationales auxquelles le Président Macky Sall n’avait pu résister. Cette décision s’appliquera à ce groupe scolaire d’excellence. La mesure apparaissait d’autant plus absurde, qu’aucun reproche n’a pu être fait à Yawuz Selim quant à la régularité de sa situation juridique et administrative.







Conséquence de cette fermeture en plein année scolaire, la perturbation du parcours éducatif de 3.500 élèves dans différents établissements scolaires disséminés à travers le Sénégal. Elle causera aussi des conséquences économiques et sociales désastreuses pour le personnel enseignant et d’appui. Un creuset d’excellence a été ainsi mis à genoux, après vingt ans d’intervention et de contribution dynamique à la construction du secteur éducatif sénégalais.