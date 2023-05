Affaire " Sweet Beauté": " Monsieur Sonko se rendra au tribunal si toutes les conditions de sécurité lui sont garanties"( Avocat)

La défense du leader de Pastef a fait face à la presse ce matin à Paris pour se prononcer sur la prochaine audience relative à l'affaire Adji Sarr- Ousmane Sonko.



Revenant sur la présence de Monsieur Sonko lors de cette prochaine audience qui aura lieu dans quelques heures, la défense de fixer d'emblée les conditions. " Cette fois-ci, il y a une audience devant la juridiction, et la question qui se pose c'est de savoir s'il sera présent ou pas? Mais il faut qu'il soit convoqué d'abord et s'il est convoqué, Monsieur Sonko se rendra au tribunal si toutes les conditions de sécurité lui sont garanties".



Le pool d'avocats d'ajouter " Et pourquoi, cette exigence de sécurité, c'est que Monsieur Sonko, alors qu'il comparaissait au tribunal correctionnel pour répondre des faits de diffamation, a été agressé et nous avons des certificats médicaux qui établissent sans la moindre contestation qu'il est victime d'une tentative d'assassinat... Ces faits font l'objet d'un examen et il y aura très prochainement une suite à cela...".