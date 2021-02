Affaire Mbour4 extension : Le président et le vice président du collectif passent leur première nuit carcérale.

Les dés sont jetés pour les membres fondateurs du collectif Mbour4 extension. Amadou Dia, le vice président du collectif et Souleymane Diémé le président dudit collectif ont eu un mandat de dépôt.

Ils vont ainsi passer leurs premières nuits dernière les barreaux à la Maison d'arrêt et de correction de Thiès. Ils vont répondre pour les délits de morcellement irrégulier de terrains sur le domaine national, escroquerie et vente illégale de terrains devant la barre du tribunal de grande instance.